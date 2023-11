Bolgarijo in Romunijo je ponoči zajel orkanski veter z obilnimi padavinami in ponekod tudi sneženjem, zaradi česar je brez elektrike ostalo na tisoče gospodinjstev. Neurje je v Bolgariji terjalo dve življenji, na območju Varne pa so oblasti razglasile izredne razmere. O močnem vetru in smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Rusije.