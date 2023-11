Bradley Cooper se je za šestminutni prizor v filmu šest let učil dirigiranja Dnevnik Hollywoodski zvezdnik Bradley Cooper je povedal, da se je za vlogo dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina šest let učil dirigiranja - za prizor, ki traja skoraj šest minut in pol. "Zaradi tega prizora sem bil zelo zaskrbljen," je po pisanju...

Sorodno