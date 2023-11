Nemčija, Francija in Italija z dogovorom o skupni regulaciji umetne inteligence Dnevnik Nemčija, Francija in Italija so dosegle dogovor o skupni regulaciji umetne inteligence, je razvidno iz skupnega dokumenta, ki ga je pridobila agencija Reuters. Dogovor bi lahko pospešil pogajanja na evropski ravni. Vlade treh držav so naklonjene...

