V živo: Đoković v svojem svetu SiOL.net V Torinu pravkar poteka še zadnje dejanje zaključnega teniškega turnirja v Torinu, kjer merita moči domači matador Jannik Sinner in številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković. Obeta se izjemen, a tudi čustven dvoboj. V dvojicah sta Američan Rajeev Ram in Britanec Joe Salisbury drugič zapored osvojila turnir med dvojicami. V finalu sta bila uspešnejša od Španca Marcela Granollersa in Argentinca Horacia Zeballosa s 6:3, 6:4.

Sorodno

























Omenjeni Argentina

Italija

Novak Đoković

Srbija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Kek

Ilka Štuhec

Jan Oblak

Luka Dončić