Finska vojska in obmejna straža postavljata ograjo na meji z Rusijo Dnevnik Finske obrambne sile pomagajo mejni straži pri postavitvi začasne ograje na meji z Rusijo, kjer beležijo vse več prehodov migrantov, so sporočili finski predstavniki. V soboto so finske oblasti zaprle štiri mejne prehode na jugovzhodu ob meji z...

