Po zgodovinski zmagi še galantna gesta slovenske šampionke #video SiOL.net Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin se je po včerajšnji zgodovinski zmagi nad Hannah Rankin v Manchestru, po kateri je osvojila šampionska pasova supervelterske kategorije po nadvse prestižnih verzijah WBC in WBO, izkazala še z lepo in izjemno vljudno gesto. Tako Slovenka kot Škotinja sta pokazali, da tudi v tem športu še obstajata spoštovanje in vljudnost.

