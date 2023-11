Olimpija visoko izgubila, Celovčani so se znesli nad prvaki SiOL.net Hokejisti HK SŽ Olimpija so po petkovi zmagi po kazenskih strelih nad Innsbruckom že v soboto znova gostovali, tokrat pri sosedu z lestvice Pioneers Vorarlberg, za katerega igra slovenski napadalec Luka Maver. Ljubljančani so bili tokrat nemočni, klonili so z 2:6 (0:2, 0:2, 2:2). Danes sta bili na sporedu še dve tekmi, Innsbruck je s 5:2 odpravil Gradec, Fehervar pa kar z 10:2 Asiago. Tudi v nedeljo so gledalci videli nevsakdanje visoko zmago, Celovec je s kar 8:1 odpravil prvaka Salzburg.

