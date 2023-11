Košarkarji Kansaia Heliosa Domžal so v tekmi 5. kroga lige Aba 2 v Zlatiboru premagali TFT Mozzart Skopje s 70:63 (20:17, 33:40, 53:50). V regionalni ligi so košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur že v petek odigrali tekmo tega kroga in tesno premagali Podgorico z 71:68.



