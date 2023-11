Dončić stisnil zobe, a ... SiOL.net Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA doživeli še drugi zaporedni poraz. Manj kot 24 ur po gostovanju in porazu pri Milwakeeju je zasedba Jasona Kidda s 113:129 v American Airlines areni morala priznati premoč Sacramento Kings. Luka Dončić, ki je imel zaradi bolečin v desnem kolenu, zaradi katerih je bil njegov nastop pred srečanjem dolgo pod vprašajem, je v slabih 32 minutah na parketu dosegel 25 točk, deset skokov in sedem asistenc ter bil znova prvi košarkar Dallasa.

