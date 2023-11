Dan splošnih knjižnic, ki "ponujajo ključ do širokih obzorij", odpira tedensko praznovanje RTV Slovenija Dan splošnih knjižnic uvaja njim posvečen teden, ki v okviru katerega se bo do petka zvrstila množica dogodkov, s katerimi knjižničarji sporočajo uporabnikom, "da jim knjižnice z opravljanjem svojega poslanstva ponujajo ključ do širokih obzorij".

Sorodno