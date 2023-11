Zgodovinski dan: Slovenija za slavo, veselje in skoraj deset milijonov evrov! SiOL.net Danes bo v Stožicah potekala najpomembnejša tekma za slovenski nogomet zadnjega desetletja. Kekova četa ima vse v svojih rokah. Če bo izkoristila prednost razprodanih Stožic, upravičila vlogo favorita proti Kazahstanu in ostala neporažena, se bo uvrstila na Euro 2024. To bi bil največji uspeh nogometne Slovenije po udeležbi na SP 2010. Zvečer pa se ne bo vstopnica za Euro podeljevala le v Ljubljan...

