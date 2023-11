Izraelska vojska objavila posnetke Hamasovih tunelov pod bolnišnico Šifa Nova24TV Izraelska vojska (IDF) in Izraelska varnostna agencija (ISA), sta tekom obveščevalne operacije razkrile pomemben, 55 metrov dolg teroristični rov, ki se nahaja deset metrov pod kompleksom bolnišnice Šifa. Vhod v predor je zaščiten z različnimi varnostnimi mehanizmi, kot so vrata odporna na eksplozijo in strelna luknja, s pomočjo katere skuša Hamas preprečiti vstop izraelskim silam. Preberite še: ...

