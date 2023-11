Večer presenečenja: Nisem pričakoval, da bo Slovenija glasovala zame 24ur.com Tretja polfinalna oddaja Slovenija ima talent je v nedeljo zvečer med finaliste izstrelila tudi pevca Domna Kljuna in plesalca Ahmeda Kullaba. Slednji, Anin zlati gumb, uvrstitve v napredovanje šova resnično ni pričakoval, saj si ni niti mislil, da bo Slovenija glasovala zanj. Kakšni občutki so ju preplavili ob tem, ko sta zaslišala svoje ime in kaj pripravljata za finalni nastop?

