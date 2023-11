Foto: Velik dan za šport in rekreacijo v Ivančni Gorici Svet 24 V soboto popoldne je župan Dušan Strnad pri Vzgojno – izobraževalnem centru Ivančna Gorica odprl vrata največjega športnega kompleksa na prostem v ivanški občini. Športni park Ivančna Gorica predstavlja enega najsodobnejših športnih parkov pri nas, ustvarjenega za rekreacijo, povezovanje, druženje in spodbujanje športnega duha vseh generacij, so sporočili z ivanške občine.





Sorodno