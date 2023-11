Evropski teden testiranja Vlada RS Letošnji Evropski teden testiranja na okužbe s HIV (angl. human immunodeficiency virus), z virusoma hepatitisa B in C ter spolno prenosljive okužbe poteka od 20. do 27. novembra pod geslom »Testiraj. Zdravi. Prepreči.« in je namenjen osveščanju prebivalstva in zdravstvenega osebja o prednostih testiranja in zgodnjega zdravljenja omenjenih okužb.