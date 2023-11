Stoltenberga v Bosni in Hercegovini skrbita odcepitvena retorika in ruski vpliv RTV Slovenija Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je v Sarajevu dejal, da je zaskrbljen zaradi "odcepitvene retorike" v Bosni in Hercegovini pa tudi zaradi vpletanja tujih sil, med drugim Rusije. Izrazil pa je podporo evroatlantski poti države.

