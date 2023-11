Sting prihodnje leto ponovno v Ljubljani Primorske novice Britanski glasbenik Sting prihodnje leto prihaja v Ljubljano, 29. maja bo nastopil v Dvorani Stožice. Kot so zapisali organizatorji, je Stingov koncert navdušujoč in dinamičen šov z njegovimi najbolj priljubljenimi uspešnicami, iz časa njegove kariere člana skupine The Police in kot solo izvajalca.

Sorodno