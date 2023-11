Danes je vendarle začela veljati zloglasna novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki je “ponarodela” kot “zakon o štempljanju”, ki bo drastično posegel v beleženje evidence delovnega časa in povzročil dodatno birokratsko navlako tako za delodajalce kot (predvsem) delojemalce, ki bodo morali po novem beležiti vsak odhod z dela kot tudi malico in “čik pavzo”. Vsaka minuta ...