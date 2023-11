Goloba čakajo Mojca Pašek Šetinc, migranti, “štempljanje” in Gaza Nova24TV Ker je na bolniškem dopustu premier Robert Golob (Svoboda) danes ne bo odgovarjal na vprašanja poslancev o evidentiranju delovnega časa, velikem številu migrantov, ki prihajajo v državo in vojni na Bližnjem vzhodu. Odgovore premiera so, skupaj z odstavljanjem Mojce Pašek Šetinc z vrha komisije za preiskovanje “nenaših” medijev, ker je kritizirala načrt Marjana Šarca (Svoboda), da bi z dvema milijo ...

Sorodno