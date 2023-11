Za posnetke golih otrok plačevali od dvajset evrov dalje, med osumljenci več Slovencev Dnevnik V mednarodni operaciji, ki so jo vodili slovenski policisti, so na Balkanu v osmih državah aretirali 39 osumljenih spolne zlorabe otrok prek spleta. Iz krempljev plenilcev so uspeli doslej rešiti dva otroka. Pri nas so prijeli osem ljudi, ki pa naj...

Sorodno













Omenjeni Bitcoin

Internet

kriptovaluta

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Matjaž Kek

Janez Janša

Luka Dončić