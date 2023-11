Zaradi netransparentne komunikacije vodstva, zmanjševanja števila zaposlenih, zapiranja pošt in kršitev delodajalca, se bodo poštni delavci 28. novembra zbrali na enournem protestnem shodu pred Poštnim logističnim centrom v Ljubljani, so sporočili s konference sindikatov Sindikata delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije.