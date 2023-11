Mladi španski nogometni zvezdnik Gavi bo po poškodbi kolena na kvalifikacijski tekmi proti Gruziji (3:1) z igrišč odsoten do konca sezone. To bržkone pomeni, da bo moral izpustiti tudi evropsko prvenstvo v Nemčiji. Po podrobnejših preiskavah ima 19-letnik v celoti strgano prednjo križno vez v desnem kolenu, so potrdili pri njegovem klubu Barceloni.



