2200 let za zapahi za italijanske mafijce in njihove pajdaše N1 Italijansko sodišče je v enem izmed največjih sodnih procesov proti mafiji več kot 200 oseb za več let poslalo v zapor. Vodji mafijske združbe 'Ndrangheta bosta v zaporu preživela vsak po 30 let, za zapahe bo moralo tudi več policistov, skorumpiranih uradnikov ter tudi nekdanji član stranke Naprej Italija. Seštete kazni znašajo 2200 let.

