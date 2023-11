Hode priznal krivdo za poskus uboja brata, skupno dobil sedem let zapora Dolenjski list Andrej Hode z Rateža pri Novem mestu je danes v predobravnavnem naroku na krškem okrožnem sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal poskus uboja brata Ernesta 1. januarja letos. Sodišče mu je po sporazumu, s katerim so se dogovorili tudi za višino kazni, izreklo skupno kazen sedem let zapora, v katero se všteje tudi čas pripora, v katerem je že od prijetja. preberite več » ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Marjan Šarec

Janez Janša

Matjaž Han