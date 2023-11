Državni sekretar in vodja službe vlade za obnovo po poplavah Boštjan Šefic je skupaj z razširjeno operativno delovno skupino za obnovo po avgustovski ujmi danes obiskal Škofjo Loko. Z vodstvom občine so med drugim govorili o pripravah na sanacijo in obnovo. Pri tem sta strani izpostavili pomen čim večje usklajenosti države in občin.