V živo: Slovenska četverica s trojkami priigrala prednost Olimpije SiOL.net V osmem krogu lige ABA Cedevita Olimpija ob 17.30 gosti Partizan. V zadnjih petih letih (pet tekem) je ljubljanska ekipa doma beograjsko vedno premagala! Ob polčasu te tekme je vodila z 51:50, Jaka Blažič je bil že pri 16 točkah. V nedeljo so košarkarji Krke vendarle dosegli drugo zmago. Ob koncu prvega polčasa so proti Megi še zaostajali za deset točk, po izvrstnem drugem polčasu pa zmagali s 77:72. Izstopali so Leon Stergar (25 točk), Jan Špan (16) in Jurij Macura (14).

Ljubljana

