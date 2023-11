Tako bi Prevolnik Ruplova skrajšala čakalne dobe SiOL.net Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel z ekipo se je danes ločeno sestala z direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic. Sestanka sta bila namenjena predstavitvi načrtov ministrstva in tudi priložnost, da ministrica prisluhne vodstvom zavodov. Med drugim je bilo govora o skrajševanju čakalnih dob in nujni medicinski pomoči.

