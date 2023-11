Vox populi: Podpora vladi in premierju padla, raste število neopredeljenih 24ur.com Podpora Gibanju Svoboda in tudi premierju Robertu Golobu je po podatkih novembrske raziskave Vox populi v primerjavi s prejšnjim mesecem padla. Največja vladna stranka je v primerjavi z oktobrom izgubila eno petino volilne podpore, volivci pa so se v veliki meri preselili med neopredeljene. Golob je na lestvici politikov zdrsnil za osem mest.

