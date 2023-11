Steklenico škotskega viskija prodali za rekorden znesek RTV Slovenija Steklenico škotskega viskija The Macallan 1926 so v soboto na dražbi v Londonu prodali za 2,4 milijona evrov. Za steklenico so sicer pričakovali med 750. 000 in 1,2 milijona funtov, a so ponudbe presegle pričakovanja.

