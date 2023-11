Prišlo do nesreče na Slomškovem trgu, ste kaj videli? Lokalec.si Dne 20. 11. 2023 okoli 13.00 ure se je na Slomškovem trgu, v neposredni bližini Pošte zgodila prometna nesreča, med neznanim voznikom tovornega vozila za prevoz betona in parkiranim vozilom znamke Škoda fabia, svetlo sive barve. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naprošamo neznanega voznika tovornega vozila in morebitne očividce, da se zglasijo na PP Maribor I, na Vošnjakovi ulici 1, oz. pokličejo na telefonsko številko 02 220 86 30 ali na 113″.

