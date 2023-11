Bratuškova: Interventni posegi do konca leta Dnevnik Država bi rada interventne posege na vodotokih po avgustovski uničevalni ujmi zaključila do konca leta, interventne ukrepe na državnih cestah pa do maja prihodnje leto, je v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ včeraj povedala ministrica za...

