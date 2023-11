Za Karolino zbrali polovico vsote za razvoj cepiva: to so novosti iz laboratorija Slovenske novice Starša se zelo trudita, da do prejema genskega zdravljena vzdržujeta Karolino v čim boljšem zdravstvenem stanju. Tako deklica redno obiskuje številne terapije.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tatjana Bobnar

Marjan Šarec

Matjaž Kek