Ahmed znova ganil Slovenijo do solz Zadovoljna.si V tretjem polfinalnem nastopu devete sezone šova Slovenija ima talent smo bili priča napetemu tekmovanju med petimi nastopajočimi, ki so s svojimi izvedbami hrepeneli po vstopnicah za veliki finale. Domača publika in člani žirije so svoje glasove podelili Domnu Kljunu in Ahmedu Kullabu.

