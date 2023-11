Novorojenčki, ki so iz oblegane Gaze prispeli v Egipt, v kritičnem stanju 24ur.com V Egipt je v konvoju reševalnih vozil, prispelo 28 nedonošenčkov, ki so bili evakuirani iz bolnišnice al Šifa na severu Gaze. Spremljale so jih štiri matere in šest medicinskih sester, potem ko se je stanje v bolnišnici al Šifa tako poslabšalo, da je še zdaj veliko novorojenčkov v kritičnem stanju.

