Sin Brada Pitta očeta označil za grozno in odvratno osebo Zadovoljna.si Sin Brada Pitta in Angeline Jolie, Pax Jolie-Pitt, je svojega očeta obtožil, da mu je življenje spremenil v živi pekel. Kako in zakaj? Vse skupaj je obrazložil v zapisu, ki ga je delil na svojem družbenem omrežju.

Sorodno