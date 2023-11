Knjižni sejem odprl vrata, zvrstilo se bo več kot 260 dogodkov 24ur.com Slovenski knjižni sejem (SKS) bo danes zjutraj na Gospodarskem razstavišču odprl vrata za obiskovalce. Sejemsko dogajanje se bo raztezalo na več kot 2000 kvadratnih metrih v dvoranah Kocka in Kupola, kjer bodo knjige in druge publikacije razstavile vse večje slovenske založbe. Na različnih prizoriščih se bo do nedelje zvrstilo več kot 260 dogodkov.

