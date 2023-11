Do konca stoletja možno zvišanje temperature za do 2,9 stopinje Celzija 24ur.com Zaveze držav glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov so tako skromne, da bi se lahko v tem stoletju ozračje segrelo za do katastrofalnih 2,9 stopinje Celzije, izhaja iz letnega poročila Programa ZN za okolje (UNEP). Ob tem so v ZN države, ki k bilanci izpustov prispevajo največ, pozvali k ambicioznejšemu znižanju emisij.

