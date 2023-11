Predlagajo dodatne prepovedi in uvedbo specializiranih trgovin 24ur.com Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo pozdravlja vladni predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ob tem predlaga zmanjšanje števila prodajnih mest tobačnih izdelkov, prepoved arom v teh izdelkih in prepoved prodaje tobaka za žvečenje, so zapisali v izjavi za javnost.

Sorodno