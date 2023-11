Predstavniki sodstva kritični do pobude za spremembo ustave: To je gnilo jajce SiOL.net Predstavniki sodstva so na javni tribuni na temo sprememb ustave v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije kritizirali pobudo za spremembo ustave, ki bi imenovanje sodnikov z DZ prenesla na predsednika republike, saj da prihaja v paketu s širitvijo sestave in načina imenovanje Sodnega sveta. Ta bi lahko postal bolj politiziran, opozarjajo.