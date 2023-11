Charlotte po podaljšku kljub 45 točkam Tatuma ugnal Boston RTV Slovenija Miles Bridges, ki se je vrnil po suspenzu, je s trojko 6,6 sekunde pred koncem podaljška z Bostonom (121:118) pomagal Charlottu do prve domače zmage po šestih zaporednih porazih, in to na račun trenutno vodilne ekipe v Ligi NBA.

