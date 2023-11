Robert Pattinson in Suki Waterhouse bosta prvič starša RTV Slovenija Igralec Robert Pattinson in pevka Suki Waterhouse pričakujeta prvega otroka. Novico, da bosta Britanca kmalu postala prvič starša, je zvezdnica delila na odru v Mehiki med svojim nastopom, občinstvo pa je to pozdravilo z navdušenimi vzkliki.

