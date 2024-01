Mariborski kriminalisti so prijeli v Mariboru živečega prvoosumljenega poslovnih goljufij in ponarejanja listin pri poslih z gradbenim materialom. S tem, ko je Mariborčan podjetjem iz Avstrije, Slovaške in Slovenije lažno prikazoval plačilo materiala, se je okoristil za nekaj manj kot 250.000 evrov.