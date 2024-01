Na odprtem strežniku so se brez zaščite nahajali občutljivi podatki 1,1 milijona strank slovenske spletne trgovine DFVU. Raziskovalci, ki so strežnik odkrili, poročajo, da so se brez vsakršne zaščite shranjevala imena, naslovi, e-poštni naslovi in telefonske številke kupcev, pa tudi naslovi skladišč in ponudnikov na spletni trgovini. DFVU zagotavlja, da so dostop že omejili.