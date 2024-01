Häcki-Gross do prve zmage, Slovenke razočarale na strelišču Dnevnik Švicarska biatlonka Lena Häcki-Gross si je na kratki posamični tekmi na 12,5 km v italijanski Anterselvi priborila prvo zmago v karieri. Slovenke so razočarale. Najboljša je bila s šestimi zgrešenimi streli Anamarija Lampič na 34. mestu, ostale so...

Sorodno