V Davosu so na srečanju Svetovnega gospodarskega foruma ta teden veliko pozornosti namenili tudi umetni inteligenci. Svetovni gospodarski voditelji so razpravljali o tem, kako pametno regulirati umetno inteligenco ter s tem ne ovirati razvoja in inovacij, hkrati pa preprečiti morebitne grožnje človekovim pravicam.