Sindikati in delodajalci glede uskladitve minimalne plače daleč vsaksebi Primorske novice Socialni partnerji so danes opravili posvetovanje o uskladitvi minimalne plače za letošnje leto. Sindikati so predlagali vsaj 7,5-odstotno zvišanje, delodajalci pa so vztrajali pri 4,2-odstotni uskladitvi, kolikor je znašala decembrska letna inflacija. Minister za delo Luka Mesec naj bi odločitev sporočil v začetku prihodnjega tedna.

