"Nemoč ni zgolj posledica, je strategija TikTok kapitalizma. Klasična neo-lib poteza je individualizacija in spektakelska vrednost države in njenih institucij. Pozivi so iluzije, izjava v časopisu je nož v strelskem obračunu. Moja jeza je nepomembna. Mi smo otroci genocida v Srebrenici, 20.000 izbrisanih v Sloveniji, Natovega bombardiranja Beograda.