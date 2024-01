Podaljšanje popolne zapore regionalne ceste na Fali Lokalec.si Zaradi obilnega sneženja, bo namestitev začasnega montažnega mostu pri Falski pečini potekala v ponedeljek, 22. januarja 2024. V ponedeljek bo potekala namestitev začasnega montažnega mostu Mabey, ki bo omogočal prevoznost ceste do zaključka gradbenih del. Popolna zapora regionalne ceste R3-705, odsek 1432 Ruše–Puščava, bo za vsa vozila podaljšana do ponedeljka, 22. januarja 2024 do poznih popolda ...

Sorodno



Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Nika Križnar

Jože Pučnik

Ana Bucik

Dominika Švarc Pipan

Robert Golob