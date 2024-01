Višje sodišče v Ljubljani je 44-letnemu Sandiju Vešligaju, ki je januarja lani med prerivanjem zabodel 39-letnika in ga hudo poškodoval, omililo zaporno kazen iz treh let in osmih mesecev na dve leti zapora, poroča Dnevnik. Sodniki so ocenili, da ni šlo za poskus uboja, temveč za povzročitev posebno hude telesne poškodbe.