Ruski hekerji vdrli v Microsoft in ukradli več podatkov vodilnih 24ur.com Ruski hekerji, ki naj bi bili povezani z rusko vlado oz. njenimi obveščevalnimi službami, so s kibernetskim napadom pridobili dostop do elektronske pošte nekaterih vodilnih predstavnikov podjetja Microsoft. Po navedbah podjetja se je napad na korporativni informacijski sistem zgodil 12. januarja. Šlo naj bi sicer za manjšo količino ukradenih podatkov.

Sorodno

Omenjeni kibernetski napadi

Microsoft Najbolj brano Osebe dneva Nika Križnar

Jože Pučnik

Ana Bucik

Dominika Švarc Pipan

Robert Golob